أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى، بملف العميل عامر الفاخوري، أنّ "هناك أضرارًا جسيمة وقعت على أشخاص بشكل مباشر وعلى أمن الوطن، واعتداء سافر على كلّ القوانين اللبنانية، والتساهل في هذا الموضوع يخفّف الفاصل مع العدو الإسرائيلي وهذا أمر غير مسموح به إطلاقًا".
وركّز في حديث إذاعي، على أنّه "لا يمكن أن يمرّ موضوع عودة الفاخوري مرور الكرام، وهناك علامات استفهام حوله وقطب مخفيّة.الارتباكات الّتي قام بها هي خارج إطار أيّ إجراء تخفيفي، والمطلوب أن تكون هناك إجراءات تعبّر عن موقف كلّ اللبنانيين بإدانة هذا الأمر، واتخاذ أقسى العقوبات بحقّ المرتكب".
وشدّد موسى على "أنّني لا أعتقد أنّ العميل الفاخوري جاء ليجرّب حظوظه في لبنان، إذ انّ هناك خلفيّات أبعد من ذلك"، موضحًا أنّ "محاكمة الفاخوري تتمّ بناء على أنّ÷ يحمل جنسيّته اللبنانية، ومرور الزمن لا يطبّق على هذا الحجم من الجرائم بحقّ الوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر موسى: هناك قطب مخفية بقضية عودة العميل الفاخوري ويجب اتخاذ أقسى العقوبات بحقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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