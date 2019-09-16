هاشم: للتعاطي مع العميل فاخوري انطلاقا من السيادة والكرامة الوطنية

أشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "ما دام الاجماع قد حصل لدى كل القوى السياسية لمحاسبة ومحاكمة العميل ​عامر الفاخوري​ فيجب محاكمته ومحاسبته وانزال اشد العقوبات به وبامثاله وعدم الخضوع لأي ضغوط او تهويلات او تهديدات ومن اي جهة أتت والتعاطي مع ملف هذا العميل الخائن انطلاقا من السيادة والكرامة الوطنية".

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