أكد المسؤول الإعلامي ومستشار نقابة أصحاب محطات ​الوقود​ ​فادي أبو شقرا​ في حديث اذاعي أن "​الاتصالات​ جارية لكننا لن نأخذ جواباً حتى اليوم لاننا نبيع ​المحروقات​ بالليرة ونشتري ب​الدولار​ وفي حال عدم حل المشكلة فالاتجاه الى الاضراب".



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كانت هذه تفاصيل خبر أبو شقرا​: متجهون للإضراب اذا لم تحل مشكلة شراء المحروقات بالدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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