عقيص: مضمون كلام الجميل لم يكن موفقا أبدا والحريري يعرف أن القوات وقفت إلى جانبه

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، إلى "أنّنا لم نكن نريد وصول العلاقة مع "​حزب الكتائب اللبنانية​" إلى ما وصلت إليه في اليومين الماضيين، لكن التوقيت الّذي أطلق فيه رئيس "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​ موافقه، في مناسبة جامعة للحزبَين، لم يكن مناسبًا. كما أنّ مضمون كلامه لم يكن موفقًا أبدًا".

وركّز في حديث إذاعي، على أنّه "إذا كان الجميل يعرف أنّه يلاقي محاصري "​حزب القوات اللبنانية​" من الجهة المقابلة، فهذه صيبة، وإذا كان لا يعرف فهذه مصيبة أكبر"، داعيًا إلى "تجاوز هذا الكلام". وركّز على أنّ "التصويب على "القوات" بسبب مشاركتها في الحكومة غير مجدي، فهي تأتي انطلاقًا من حجم تمثيلنا النيابي".

وأوضح عقيص، تعليقًا على الكلام الأخير لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​، أنّ "الوقت ليس للمهاترات والسجالات الّتي لا تؤدّي إلى نتيجة ولا تهمّ الناس الّذين يعيشون في همومهم وهموم مستقبل أبنائهم"، مشدّدًا على أنّ "الحريري يعرف تمامًا أنّ "القوات" وقفت إلى جانبه وإلى جانب تشكيل حكومته، وربّما هي أكثر فريق سهّل هذا الأمر".

وبيّن "أنّنا نلتقي بالحريري في الحكومة، ووجودنا في الحكومة وأداؤنا يفيد ​الشعب اللبناني​ كثيرًا، والشعب يعرف أنّ أداءنا إصلاحي ولتصويب البوصلة السياسيّة، ومواقفنا لن تتغيّر لا بموضوع السيادة ولا السلاح ولا بناء دولة المؤسسات"، مشيرًا إلى أنّ "وزراء "القوات" يجتهدون على المستويات كافّة،وكلّنا ننتظر موازنة 2020 وما ستتضمّنه من إصلاحات".