مفوضية اللاجئين دعت إلى تضامن دولي أكبر للسماح بتوزيع العالقين منهم في ليبيا

دعا مسؤول بعثة ​المفوضية العليا للاجئين​ التابعة للأمم المتحدة، جان بول كافالييري، إلى "تضامن دولي أكبر للسماح بتوزيع ​اللاجئين​ العالقين في ​ليبيا​"، الّذين يواجهون ظروفًا صعبة جدًّا خصوصًا في مراكز الاعتقال.

وأوضح في تصريح صحافي، "أنّنا ما زلنا ندعو الأسرة الدولية لإظهار سخاء لإعطاء فرص أكبر لتوزيع اللاجئين"، مشيدًا بـ"الاتفاق المبرم الأسبوع الماضي مع ​رواندا​ لاستقبال لاجئين وطالبي لجوء أفارقة عالقين في ليبيا مهدَّدين في مراكز الاعتقال، ومن هناك إيجاد دول أخرى محتملة يُنقلون إليها".

ولفت كافالييري إلى أنّ "مركز الاستقبال في رواندا غير قادر على استيعاب أكثر من 500 شخص"، مؤكّدًا أنّ "بالرغم من ذلك، يُعد دليلًا على تضامن الأسرة الدولية حيال ليبيا الّتي تواجه هذا النزاع المسلح".

ومن أصل الخمسين ألف لاجئ المسجّلين لدى المفوضية العليا في ليبيا، تمّ توزيع 4600 فقط إلى دول أخرى، غير ليبيا وبلدانهم الأصلية، منذ تشرين الثاني 2017.