شدّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الأخبار الكاذبة تقول إنّني مستعدّ للقاء ​إيران​ بدون شروط، ولكن هذا غير صحيح".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الأخبار الكاذبة تقول إنني مستعد للقاء إيران بدون شروط وهذا غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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