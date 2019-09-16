أعلن المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، أنّ "روسيا تجري مباحثات مع الهند حول إمكانيّة جعل نيودلهي موقعًا لإنتاج منظومات "إس-400" الدفاعيّة".
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قد لفت في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى أنّ "روسيا ستسرسل منظومة "إس-400" للدفاع الجوي للهند في غضون 18-19 شهرًا".
يُذكر أنّ في أوائل تشرين الأول 2018، وقّعت روسيا والهند عقدًا لتوريد أنظمة خمسة أفواج من أحدث أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400"، ما سيكلّف نيودلهي 5.43 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر "روستيخ": روسيا تدرس إنتاج منظومات "إس-400" في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.