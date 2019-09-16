"روستيخ": روسيا تدرس إنتاج منظومات "إس-400" في الهند

أعلن المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، أنّ "​روسيا​ تجري مباحثات مع ​الهند​ حول إمكانيّة جعل ​نيودلهي​ موقعًا لإنتاج منظومات "إس-400" الدفاعيّة".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ​يوري بوريسوف​، قد لفت في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى أنّ "روسيا ستسرسل منظومة "إس-400" للدفاع الجوي للهند في غضون 18-19 شهرًا".

يُذكر أنّ في أوائل تشرين الأول 2018، وقّعت روسيا والهند عقدًا لتوريد أنظمة خمسة أفواج من أحدث أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400"، ما سيكلّف نيودلهي 5.43 مليار دولار.