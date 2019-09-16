سبعة قتلى وثلاثة جرحى نتيجة تحطم طائرة صغيرة في كولومبيا

كشف المسؤول عن فريق الإطفاء في بوبايان، خوان كارلوس غانيان، أنّ "سبعة أشخاص على الأقلّ قُتلوا، وأُصيب ثلاثة آخرون في تحطّم طائرة صغيرة في أحد أحياء مدينة بوبايان جنوب شرق كولومبيا".
وأوضح في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أنّه "كان هناك تسعة أشخاص على متن الطائرة، وأحد الجرحى هو طفل من الحيّ حيث تحطّمت الطائرة. وتبحث السلطات عن ضحايا محتملين آخرين في الموقع".
أمّا هيئة الطيران المدني، فلفتت في بيان، إلى أنّ "الطائرة التابعة لشركة "ترانسباسيفيكو" الخاصّة، تحطّمت في حي خونين، بُعيد دقائق من إقلاعها من مطار غييرمو ليون فالنسيا في بوبايان".
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