اسماء السيد - بوغوتا: قُتل سبعة أشخاص على الأقلّ وأصيب ثلاثة آخرون في تحطّم طائرة صغيرة الأحد في أحد أحياء مدينة بوبايان الكولومبية (جنوب شرق)، وفق ما أعلن رجال إطفاء.
قال خوان كارلوس غانيان، المسؤول عن فريق الإطفاء في بوبايان، لوكالة فرانس برس "كان هناك تسعة أشخاص على متن الطائرة. توفّي سبعة، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة". وأضاف أنّ الجريح الثالث هو "طفل من الحيّ"، حيث تحطّمت الطائرة. وتبحث السلطات عن ضحايا محتملين آخرين في الموقع.
قالت هيئة الطيران المدني في بيان إنّ الطائرة التابعة لشركة ترانسباسيفيكو الخاصّة تحطّمت في حي خونين نحو الساعة 14:11 بالتوقيت المحلي (19:11 بتوقيت غرينتش) "بُعيد دقائق" من إقلاعها من مطار غييرمو ليون فالنسيا في بوبايان. وأضافت "في هذه المرحلة لا نعرف أسباب الحادث. هناك محقّقون في الموقع من أجل استيضاح أسبابه".
كانت هذه تفاصيل خبر سبعة قتلى في تحطم طائرة صغيرة في كولومبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.