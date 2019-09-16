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سبعة قتلى في تحطم طائرة صغيرة في كولومبيا

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اسماء السيد - بوغوتا: قُتل سبعة أشخاص على الأقلّ وأصيب ثلاثة آخرون في تحطّم طائرة صغيرة الأحد في أحد أحياء مدينة بوبايان الكولومبية (جنوب شرق)، وفق ما أعلن رجال إطفاء.

قال خوان كارلوس غانيان، المسؤول عن فريق الإطفاء في بوبايان، لوكالة فرانس برس "كان هناك تسعة أشخاص على متن الطائرة. توفّي سبعة، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة". وأضاف أنّ الجريح الثالث هو "طفل من الحيّ"، حيث تحطّمت الطائرة. وتبحث السلطات عن ضحايا محتملين آخرين في الموقع.

قالت هيئة الطيران المدني في بيان إنّ الطائرة التابعة لشركة ترانسباسيفيكو الخاصّة تحطّمت في حي خونين نحو الساعة 14:11 بالتوقيت المحلي (19:11 بتوقيت غرينتش) "بُعيد دقائق" من إقلاعها من مطار غييرمو ليون فالنسيا في بوبايان.  وأضافت "في هذه المرحلة لا نعرف أسباب الحادث. هناك محقّقون في الموقع من أجل استيضاح أسبابه".
 

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