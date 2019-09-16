العاصفة المدارية "هامبيرتو" تتحول إلى إعصار من الفئة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
أعلن مركز الأعاصير الوطني الأمريكي، أن العاصفة المدارية "هامبيرتو" زادت قوتها في المحيط الأطلسي لتصبح إعصارًا من الفئة الأولى.
وتقع العاصفة على بعد حوالي 1260 كيلومترًا إلى الغرب من برمودا، تصاحبها رياح تصل سرعتها القصوى 120 كيلومترًا في الساعة.
ويتحرك الإعصار إلى الشمال الشرقي بسرعة 6 كيلومترات في الساعة.
وقال مركز الأعاصير الوطني الأمريكي في بيان استرشادي "إن المناطق ذات المصلحة في برمودا وما حولها يجب أن تراقب تقدم هامبيرتو".
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