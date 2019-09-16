العاصفة "هامبيرتو" تتحول إلى إعصار

أعلن مركز الأعاصير الوطني الأميركي أن العاصفة المدارية هامبيرتو زادت قوتها في المحيط الأطلسي لتصبح إعصاراً من الفئة الأولى.
وتقع العاصفة على بعد حوالي 1260 كيلومتراً إلى الغرب من برمودا، تصاحبها رياح تصل سرعتها القصوى 120 كيلومتراً في الساعة.
ويتحرك الإعصار إلى الشمال الشرقي بسرعة 6 كيلومترات في الساعة.
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وقال مركز الأعاصير الوطني الأميركي في بيان استرشادي "إن المناطق ذات المصلحة في برمودا وما حولها يجب أن تراقب تقدم هامبيرتو".
وكان إعصار دوريان كإعصار من الفئة 5 وصاحبته رياح بلغت سرعتها 180 ميلاً في الساعة، ضرب جزر البهاما قبل أقل من أسبوعين.
وأدى الإعصار إلى تدمير وإتلاف نحو 13000 منزل، وفقاً لتقديرات الصليب الأحمر. ولا يزال نحو 1300 شخص في عداد المفقودين كما راح ضحيته العشرات، فضلاً عن الدمار الذي لحق بجزر "أباكو" و"جراند بهاما".
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