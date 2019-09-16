الطيبة: مصرع شاب خلال مطاردة بوليسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب من مدينة الطيبة (33 عاما) مصرعه باصطدام سيارته بسيارة أخرى، خلال مطاردة الشرطة له، فجر اليوم الإثنين. وأصيب اثنان كانا في السيارة الأخرى بجروح متوسطة وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وكانت الشرطة تلقت بلاغا عن سيارة مسروقة تسير على شارع رقم 65 (وادي عارة). ورصدت دورية للشرطة السيارة بالقرب من مفترق "عيرون"، وطالبت سائق السيارة بالتوقف إلى جانب الطريق، لكنه زاد سرعة السيارة في محاولة للهروب من مطاردة دورية الشرطة، ودخل إلى شارع رقم 6 السريع.

وعندما وصل سائق السيارة المسروقة إلى مفترق "ناحال عوز" تبين له أن الشرطة نصبت حاجزا، فاستدار وراح يقود السيارة بعكس اتجاه السير، واصطدم بسيارة قادمة قبالته، ما أدى إلى مصرع السائق وإصابة اثنين من السيارة الأخرى.

وحاول شخص تواجد في السيارة المسروقة، وهو من بلدة "رأس العين" (33 عاما) الهرب من المكان، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليه، وسيتم تحويله إلى التحقيق.

ووقع أمس حادثا طرق أسفرا عن مصرع شخصين كانا يقودان دراجتين، قضى أحدهما بعد أن صدمته شاحنة، في منطقتي أور يهودا والقدس.