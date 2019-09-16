ترامب: الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للرد بعد الهجوم ضد أرامكو

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الولايات المتحدة “على أهبة الاستعداد” للردّ على الهجوم الذي استهدف البنية التحتيّة النفطيّة السعوديّة، والذي كانت واشنطن حمّلت إيران مسؤوليّته.

وقال ترامب على تويتر إنّ “إمدادات النفط في السعوديّة تعرّضت لهجوم. هناك سبب يدفعنا إلى الاعتقاد بأنّنا نعرف المُرتكب، ونحن على أهبة الاستعداد للردّ على أساس عمليّة التحقّق.