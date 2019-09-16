إجلاء قريتين مع احتدام حريق غابات في جزيرة زاكينثوس اليونانية

أجبر حريق ضخم شب في غابات جزيرة زاكينثوس اليونانية وأججته الرياح الشديدة،‭‭ ‬‬السلطات على إجلاء السكان من قريتين، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى ومن غير المتوقع أن تسكن الرياح قبل يوم غد الثلاثاء.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء ل​رويترز​ "قمنا بإجلاء نحو 300 ساكن وسائح من قريتي كيري وأجالاس كإجراء وقائي. الحريق شب قرب المنازل".

وتقع جزيرة زاكينثوس على بعد نحو 300 كيلومتر غربي ​أثينا​.

وكافح أكثر من 100 من ​رجال الإطفاء​ الحريق تدعمهم 28 عربة إطفاء، وشاركت طائرتان هليكوبتر وأربع طائرات لضخ ​المياه​ في تلك العملية في وقت سابق أمس الأحد.

واشتعل حريق غابات آخر في منطقة لوتراكي الواقعة على بعد 80 كيلومترا من أثينا وقالت هيئة الإطفاء إنه تم استدعاؤها لإخماد أكثر من 70 حريقا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.