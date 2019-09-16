الجيش الإسرائيلي أعلن أنه أحبط تهريب أسلحة من لبنان إلى إسرائيل

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن ​الجيش الإسرائيلي​ أعلن أنه أحبط، الليلة الفائتة، ​عملية تهريب​ أسلحة وذخيرة من ​لبنان​ إلى إسرائيل.

وقال الناطق بلسان الجيش إن نقطة مراقبة على الحدود قرب بلدة المطلة لاحظت قذف حقيبة من المناطق اللبنانية إلى المنطقة الإسرائيلية. فأرسلت دورية خاصة لفحصها فوجدت أنها تحتوي على 17 مسدسا ووسائل قتالية أخرى وبعض الذخيرة.

وقد سلم الموضوع للشرطة والمخابرات للتحقيق في الأمر ومعرفة الهدف الذي أرسلت إليه هذه الأسلحة. وأعربت عن اعتقادها بأن جهات جنائية تقف وراء الموضوع، في إطار عمليات تهريب أسلحة و​مخدرات​ عبر هذه المنطقة.

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