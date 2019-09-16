كشفت مصادر سياسية عبر صحيفة "الأنباء" الكويتية عن "عن اقتراح أميركي بإسقاط الجنسية اللبنانية عن العميل ​عامر الفاخوري​ ثم ترحيله، استجابة للضغوط الأميركية التي تتعامل مع هذا الموضوع من زاوية كونه مواطنا أميركيا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للأنباء: اقتراح بترحيل الفاخوري مقابل تخليه عن الجنسية اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.