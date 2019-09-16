كرم: لبنان ينقصه قرار إصلاحي يُنهي عقلية المزرعة لكننا لا نتأمل خيرا

رأى أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم، أنّ "الاجتماع الاقتصادي في بعبدا كان ينقصه قرار واحد، وهو تنفيذ الخطوات الإصلاحيّة الّتي طرحها وزراء "حزب القوات اللبنانية"، فلبنان ينقصه قرار إصلاحي يُنهي عقليّة المزرعة، ولكنّنا لا نتأمل خيرًا، لأنّ استمراريّتهم السياسيّة من استمراريّة دولة المزرعة".
وأعرب في تصريح صحافي، عن أسفه لأنّ "موازنة العام 2020 ستسلك المسار نفسه الذي سلكته موازنة 2019، أي ربح الوقت لعدم موت لبنان اقتصاديًّا، وهذا يعني إبقاء بعض الأوكسجين من خلال إبقاء بعض التمويل لمتعهديهم وشركاتهم ومحاصصاتهم. أمّا الشعب، فمعاناته مستمرّة".
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