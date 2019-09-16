مصادر بالكتائب للجمهورية: الشرط الأساسي للدخول بالإصلاح هو أن تستعيد الدولة قرارها السيادي

ركّزت مصادر في "حزب الكتائب اللبنانية"، لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "الشرط الأساسي للدخول في الإصلاح الإقتصادي هو تأمين أجواء سياسيّة وأمنيّة ملائمة، وأن تستعيد الدولة اللبنانية قرارها السيادي".
وكشفت أنّ "رئيس الحزب النائب سامي الجميل زار رئيس الحكومة سعد الحريري أمس الأوّل وأطلَعه على وجهة نظره، في انتظار كيف سيترجم الحريري وجهة نظر المعارضة النيابية في الموازنة، وفي ضوئها سيكون موقفنا في مجلس النواب". ولفتت إلى أنّ "الموازنات اليوم هي أرقام لا تعكس سياسات إصلاحيّة فعليّة وجديّة، فالأهمّ بالنسبة لنا أن تتناول الموازنة مواضيع بنيويّة للإقتصاد اللبناني"، متسائلة "ما إذا كانت الحكومة ستقوم بعمليّة تجميع أرقام أم هي فعلًا ستقوم بعمليّة إصلاحيّة؟".
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