حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.