مصادر الجمهورية: قرار أميركي قد اتخذ بوضع 3 مصارف لبنانية على لائحة العقوبات

عَلِمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ "جرعة جديدة من العقوبات قد تستهدف عددًا من المصارف اللبنانية، في خطوة أميركيّة تلي استهداف "جمّال ترست بنك" بالعقوبات".
وكشفت مصادر موثوقة للصحيفة أنّ "القرار الاميركي قد اتّخذ بوضع 3 مصارف لبنانية على لائحة العقوبات"، إلّا أنّ "الجمهورية" أوضحت أنّ "المصادر لم تحدّد توقيت صدور هذا القرار، وما إذا كان سيشمل إعلان العقوبات على هذه المصارف في توقيت واحد، أم انّه سيأتي بالتدرّج، بحيث يتمّ الإعلان عن عقوبات لمصرف تلو الآخر".
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