فنيش: شيء واحد محسوم بالنسبة لنا هو عدم المس بالطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود

شدّد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش على أنّ "الوضع الإقتصادي بحاجة لعمليّة إنقاذ"، لافتًا إلى أنّ "مشروع الموازنة 2020 ما زال قيد الدرس والنقاش". وركّز على أنّ "شيئًا واحدًا محسوم بالنسبة لنا، وهو عدم المسّ بالطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود".
ووضع، في تصريح صحافي، الإعتداء على منشأتي النفط في السعودية في إطار "الدفاع عن النفس"، لافتًا إلى أنّه "مطلوب من السعودية إيقاف العدوان على الشعب اليمني".
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