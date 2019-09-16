فنيش: شيء واحد محسوم بالنسبة لنا هو عدم المس بالطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود

شدّد وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​ على أنّ "الوضع الإقتصادي بحاجة لعمليّة إنقاذ"، لافتًا إلى أنّ "مشروع ​الموازنة​ 2020 ما زال قيد الدرس والنقاش". وركّز على أنّ "شيئًا واحدًا محسوم بالنسبة لنا، وهو عدم المسّ بالطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود".

ووضع، في تصريح صحافي، الإعتداء على منشأتي ​النفط​ في ​السعودية​ في إطار "الدفاع عن النفس"، لافتًا إلى أنّه "مطلوب من السعودية إيقاف العدوان على الشعب اليمني".