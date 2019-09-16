ساندرز: لن نمنح ترامب السلطة لشن حرب لأن النظام الوحشي السعودي طلب منه

أعلن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسة الأمیركية السيناتور ​​بيرني ساندرز​ أن ​الكونغرس​ لن يمنح الرئيس ​دونالد ترامب​ السلطة لشن حرب كارثية فقط لأن النظام الوحشي السعودي طلب منه ذلك"، مشددا على أن "​الدستور الأميركي​ واضح وينص على أن الكونغرس هو من يملك صلاحية إعلان الحرب وليس الرئيس".

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