أفادت قناة "العربية" أن مطار معيتيقة، شرق العاصمة الليبية طرابلس الدولي تعرض لقصف جوي، مشيرة الى أن قصفه لأكثر من مرة أدى إلى تعليق الرحلات به بشكل متكرر.
في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم قوات الجيش، اللواء أحمد المسماري، أن "قوات سلاح الجو استهدفت القاعدة التي تستخدم في إطلاق الطائرات المسيّرة داخل الكلية الجوية بمصراتة"، مؤكدا أن "المعركة ستزيد وتيرتها خلال الأيام القليلة المقبلة".
وكشف أن "قوات الجيش تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة تركية، وهاجمت عشرات الأهداف في محيط سرت وأبونجيم ومصراتة من أجل تدمير القواعد الرئيسية التي تنطلق منها تلك الطائرات"، مشيرا الى أن "المعركة في ليبيا أصبحت تشهد تدخلا دوليا واضحا من تركيا وقطر، اللتين تزودان الإرهابيين بالدعم العسكري والمالي".
كانت هذه تفاصيل خبر العربية: قصف جوي يستهدف مطار معيتيقة بطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.