العربية: قصف جوي يستهدف مطار معيتيقة بطرابلس

أفادت قناة "العربية" أن مطار معيتيقة، شرق العاصمة الليبية ​طرابلس​ الدولي تعرض لقصف جوي، مشيرة الى أن قصفه لأكثر من مرة أدى إلى تعليق الرحلات به بشكل متكرر.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم قوات الجيش، اللواء أحمد المسماري، أن "قوات سلاح الجو استهدفت القاعدة التي تستخدم في إطلاق الطائرات المسيّرة داخل الكلية الجوية ب​مصراتة​"، مؤكدا أن "المعركة ستزيد وتيرتها خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكشف أن "قوات الجيش تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة تركية، وهاجمت عشرات الأهداف في محيط سرت وأبونجيم ومصراتة من أجل تدمير القواعد الرئيسية التي تنطلق منها تلك الطائرات"، مشيرا الى أن "المعركة في ​ليبيا​ أصبحت تشهد تدخلا دوليا واضحا من ​تركيا​ وقطر، اللتين تزودان الإرهابيين بالدعم العسكري والمالي".