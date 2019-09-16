ولي عهد أبوظبي ندد بالهجوم على منشأتي نفط في السعودية

أعرب ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​، عن استنكار ​الإمارات​ لـ"الهجوم الإرهابي التخريبي الّذي استهدف معملَين تابعين لشركة "​أرامكو​" في محافظة بقيق وهجرة خريص في ​السعودية​، والّذي يقوّض الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة".

وأكّد خلال اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​، "وقوف الإمارات إلى جانب السعودية تجاه كلّ ما يهدّد أمنها واستقرارها، ودعمها الثابت لكلّ ما تتّخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وشدّد بن زايد على أنّ "أمن الإمارات وأمن السعودية واحد لا يتجزأ"، داعيًا الله أن "يحفظ السعودية ويديم عليها الأمن والأمان، وأن تواصل طريق التقدّم والازدهار في ظلّ قيادة ملك السعودية ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​". ولفت إلى "دور السعودية المحوري في ​مكافحة الإرهاب​ وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".

كما بحث الجانبان خلال الاتصال بالعلاقات الّتي تجمع البلدين وسبل مواصلة تنميتها في مختلف الجوانب، بما يلبّي تطلّعات البلدين وشعبيهما.