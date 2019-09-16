بلومبرغ: أسعار النفط ترتفع أكثر من 10% بعد الهجوم على السعودية

ذكرت "وكالة بلومبرغ" أن "أسعار ​النفط​ ارتفعت الى أكثر من 10 في المئة"، بعدما أدّى هجوم بطائرات مسيّرة على البُنية التحتيّة النفطيّة في السعوديّة إلى خفض الإنتاج السعودي إلى النّصف.

وأفادت عن "ارتفاع خام غرب ​تكساس​ الوسيط 10,68% إلى 60,71 دولاراً، فيما ارتفع برميل برنت بحر ​الشمال​ بنسبة 11,77% إلى 67.31 دولاراً بعد الهجوم بطائرات مسيّرة استهدف منشأتين ل​أرامكو​".