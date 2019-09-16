بلومبرغ: أسعار النفط ترتفع أكثر من 10% بعد الهجوم على السعودية

ذكرت "وكالة بلومبرغ" أن "أسعار النفط ارتفعت الى أكثر من 10 في المئة"، بعدما أدّى هجوم بطائرات مسيّرة على البُنية التحتيّة النفطيّة في السعوديّة إلى خفض الإنتاج السعودي إلى النّصف.
وأفادت عن "ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط 10,68% إلى 60,71 دولاراً، فيما ارتفع برميل برنت بحر الشمال بنسبة 11,77% إلى 67.31 دولاراً بعد الهجوم بطائرات مسيّرة استهدف منشأتين لأرامكو".
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