ترامب أوعز باستخدام النفط من الاحتياطي الاستراتيجي إذا دعت الحاجة لذلك

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّ "بناءً على الهجوم على ​السعودية​، الّذي قد يكون له تأثير على أسعار ​النفط​، فقد أجزت استخدام النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، إذا لزم الأمر أو دعت الحاجة، بكميّة يتمّ تحديدها وتكون كافية للمحافظة على استقرار الأسواق".

ولفت في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني أبلغت جميع الوكالات المختصّة بالإسراع في الموافقة على مشاريع خطوط أنابيب النفط الموجودة حاليًا في عمليّة التصاريح في ​تكساس​ وولايات أميركيّة أخرى". وركّز على أنّ "إمدادات النفط السعودية تعرّضت للهجوم. لدينا سبب للاعتقاد أنّنا نعرف الفاعل، ونحن على أهبّة الاستعداد للردّ على أساس عمليّة التحقّق، لكنّنا ننتظر أن نسمع من السعودية من يعتقدون أنّه سبب هذا الهجوم ، وبأيّ شروط سنواصل العمل".