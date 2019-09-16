رد السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدا أنه " ليس لنا حلف دفاعي مشترك مع السعودية ولا يجب أن نتظاهر بذلك"، مشيرا الى أن "الهجوم على منشآت شركة "أرامكو" جاء بعد غارة سعودية على سجن ذمار في اليمن خلفت 100 قتيل".
ولفت الى أن "السعوديين يقتلون مدنيين حوثيين والحوثيون يردون بشن هجمات ضد السعودية".
كانت هذه تفاصيل خبر ميرفي: ليس لنا حلف دفاعي مشترك مع السعودية ولا يجب أن نتظاهر بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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