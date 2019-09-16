ميرفي: ليس لنا حلف دفاعي مشترك مع السعودية ولا يجب أن نتظاهر بذلك

رد السيناتور الديمقراطي ​كريس ميرفي​ على الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، مؤكدا أنه " ليس لنا حلف دفاعي مشترك مع ​السعودية​ ولا يجب أن نتظاهر بذلك"، مشيرا الى أن "الهجوم على منشآت شركة "​أرامكو​" جاء بعد غارة سعودية على سجن ذمار في ​اليمن​ خلفت 100 قتيل".

ولفت الى أن "السعوديين يقتلون مدنيين حوثيين و​الحوثيون​ يردون بشن هجمات ضد السعودية".