شكرا لقرائتكم خبر عن السيد الشريف: أدعو جميع المصريين للوقوف يدا واحدة خلف الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد الشريف ، وكيل أول مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، تحدث مع الشعب المصرى خلال مؤتمر الشباب بكل صراحة وشفافية واثبت انه القائد المخلص الوطنى الشريف ، داعيا المواطنين للتكاتف حول قيادته السياسية ، لأن الحرب لم تنتهى سواء حربنا ضد الارهاب وكذلك حروب الشائعات والمؤمرات والأكاذيب .

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وقال الشريف ، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " أنه كمواطن قبل أن يكون وكيل للبرلمان يطالب المصريين بأن يكونوا يدا واحدة خلف قائدهم الرئيس السيسى ، مؤكدا أن الرئيس السيسى من أفضل الرؤساء الذين تولوا قيادة مصر مشيرا الى أن هذا الكلام بناء على الانجازت التى تحققت على أرض الواقع سواء مشروعات طرق ومدن جديدة وإسكان ومناطق صناعية وتحجيم للأسعار وخفض سعر الدولار ومعدلات التضخم ، مشددا على ضرورة أن تتكاتف جميع مؤسسات الدولة والبرلمان والنواب ليوضحوا للمواطن حقيقة الأكاذيب والاشعاعات التى يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى .

يذكر أن مؤتمر الشباب الذى انعقد السبت الماضى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى مركز المنارة، رد فيه الرئيس على العديد من الشائعات والأكاذيب التى ترددت خلال الفترة الماضية.