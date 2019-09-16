شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تشريعية النواب :وثيقة التأمين على الطلاق تضمن حقوق المطلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن وثيقة التأمين على الطلاق خطوة مهمة ، تضمن بها المطلقة الحصول على مبلغ تستطيع من خلاله أن تدبر نفقات رعايتها .

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وأوضحت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن وثيقة تأمين إجبارى على الطلاق هو أمر يحتاج إلى دراسة شاملة ، وبالتالى يمكن أن يكون دفع هذه الوثيقة على أقساط ميسرة للشباب وبالتالى نضمن حصول أى امرأة مطلقة على حقوقها، وكذلك ألا يكون هذا عائق للشباب للإقبال على الزواج. .

كان المستشار خالد النشار ،نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كشف فى وقت سباق عن دراسة الهيئة إصدار وثيقة تأمين إجبارى على الطلاق، يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد مدة محددة من الطلاق، مضيفا، أن الوثيقة مازالت تحت الدراسة، ولم نحدد قيمة التعويض أو الأقساط وكذلك مدة صرف التعويض، وذلك بعد دراسة من الخبير الإكتوارى .