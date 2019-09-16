محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- (الخليج 365): أعلنت شركة مياه الشرب والصرف في المنوفية، قطع الخدمة عن مدينة شبين الكوم وضواحيها، اليوم الاثنين، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 مساء، لغسيل الشبكة والصيانة. وطالبت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطع مياه الشرب عن شبين الكوم وضواحيها اليوم من 9 صباحًا لـ3 مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.