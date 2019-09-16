مسؤول أمريكي يحمل إيران مسؤولية استهداف منشآت النفط السعودية 

حمّل دبلوماسي أمريكي، إيران، مسؤولية استهداف منشأتي النفط السعوديتين، أمس السبت. نافيا أن يكون جماعة الحوثي هم منفذي هذه الهجمات.



ونقلت وكالة رويترز، عن مسؤول أمريكي قوله، "إن نطاق ودقة الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين يظهران أنها لم تكن من تنفيذ الحوثيين وأنها جاءت من اتجاه غربي-شمالي غربي وليس اليمن في الجنوب".

وأكد المسؤول أنه "لا يوجد شك في أن إيران مسؤولة عن هذا. مهما تحاول أن تغير ذلك، لا مجال للهروب. لا احتمال آخر. الدليل يشير إلى أنه لا يوجد اتجاه آخر غير مسؤولية إيران عن هذا".

وكان مصدر مطلع على مجريات التحقيقات قد كشف لقناة "سي إن إن" الأمريكية أن الهجوم تم بواسطة طائرات مسيرة أقلعت من العراق وليس من اليمن، وفقا للمعلومات الأولية.



وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أشارت في وقت سابق إلى أن مسؤولين أمريكيين خلصوا إلى أن الهجوم بطائرات مسيرة على مواقع نفطية سعودية شهر مايو المنصرم كان مصدره العراق وليس اليمن، ما دفع مسؤولين عراقيين لمطالبة واشنطن بمزيد من المعلومات التي تدعم هذا الزعم.

جدير بالذكر، أن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، كان قد قال أمس السبت، "إن الهجمات على معملي بقيق وخريص نتج عنها توقف مؤقت وصل إلى نحو 50 بالمائة في كمية إمدادات الزيت الخام".



وأضاف الوزير أن "هذه الانفجارات قد أدت أيضا إلى توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو (2) مليار قدم مكعب في اليوم، تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، مما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى نحو (50%)"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).