وسط انتقادات لـ”سوء الإعداد”.. المنتخب الجزائري “يسارع الزمن” لمواجهة “الأسود”

دشن المنتخب الجزئري المحلي لكرة لقدم، اليوم الأحد، معسكره الإعدادي المغلق لمباراة المنتخب الوطني المحلي، يوم الجمعة المقبلة، في البليدة، في إطار ذهاب الدور الإقصائي الحاسم المؤهل لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين “الشان”، المزمع إقامتها، العام المقبل في إثيوبيا.

هذا المعسكر الإعدادي، يأتي في ظل انتقادات كبيرة، ومخاوف أيضا، من طرف المتتبعين لشأن المنتخب المحلي الجزائري، بسبب تأخر موعد الإعداد لهذه المباراة، وعدم خوض “الخضر” لأي مباراة إعدادية استعدادا لـ”أسود الأطلس”، على عكس المنتخب الوطني، الذي واجه كل من النيجر وبوركينافاصو، الأسبوع الماضي.

المشرف العام على المنتخبات الجزائرية، لودوفيك باتيللي، سيخوض أول تجمع له مع المنتخب، بعد أن أسندت له هذه المسؤولية، إثر تراجع جمال بلماضي، وتفضيله الإشراف فقط على المنتخب الأول، الذي توج معه مؤخرا ببطولة أمم إفريقيا، وهو الأمر الذي يعتبره الجزائريون تحديا كبيرا أمام المدرب الفرنسي، الذي فشل في قيادة منتخب اقل من 23 سنة، لبطولة إفريقيا للأمم بمصر، بعد أن أقصي على يد غانا.

جدير ذكره، أن مباراة الذهاب بين المنتخبين الجزائري والمغربي المحليين ستقام في ملعب مصطفى شاكر بالبليدة، في 20 من الشهر الجاري، على أن يحل منتخب “الخضر” ضيفا على “الأسود”، في 18 أكتوبر، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، والفائز من المواجهتين، سيقطف بطاقة العبور لنهائيات “الشان”.