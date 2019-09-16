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القوات المصرية والأمريكية تنفذان تدريبات لمكافحة الإرهاب
الإثنين 16 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات الخاصة الأمريكية التدريب المصري الأمريكي المشترك "JCET" لمكافحة الإرهاب بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة.
وقال بيان صحفي اصدرته القوات المسلحة المصرية إن التدريب تضمن تنفيذ العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية من أوضاع الرمي المختلفة والتي أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة والتدريب على التعامل مع العبوات الناسفة والشراك الخداعية بمختلف أنواعها.
كما تضمنت التدريبات المشتركة القتال في المدن والمناطق المبنية والأراضي المفتوحة والقضاء على البؤر الإرهابية المسلحة داخل المناطق السكنية وتطهيرها ومواجهة المواقف التكتيكية الطارئة إثناء إدارة العمليات وكذلك التدريب الطبي التكتيكي.
يذكر أن التدريب "JCET" تنفذه عناصر من الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأمريكية منذ عدة سنوات بما يساهم في نقل وتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة والقدرة على تنفيذ عمل جماعي لمواجهة التهديدات والتحديات المختلفة.
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