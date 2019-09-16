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الرئيس الأمريكي: لن أجتمع مع إيران دون شروط
الإثنين 16 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن الحديث عن اجتماعه مع قادة النظام الإيراني دون شروط أمر غير صحيح تماما.
وأضاف ترامب - في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن الولايات المتحدة تعتقد أنها تعرف من وراء الهجمات على منشأتي نفط في السعودية وإنها "مستعدة" للتعامل مع تداعيات الهجوم.
وتابع قائلا : إن واشنطن على أهبة الاستعداد للتعامل مع تداعيات الهجوم على معامل شركة "أرامكو " السعودية لتكرير النفط لكنها تنتظر الاستماع إلى المملكة العربية السعودية.
كان الرئيس الأمريكي قد سمح باستخدام مخزون النفط الاستراتيجي عند الضرورة عقب الهجوم على معملي شركة النفط السعودية "أرامكو"، ما تسبب في وقف أكثر من نصف إنتاج المملكة.
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