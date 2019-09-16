شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تكشف عن صور للهجمات على معملي أرامكو والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - وكالات (واشنطن)نشرت واشنطن صورا جوية التقطت بالأقمار الاصطناعية قالت إنها لأعمدة دخان لمنشأتي بقيق وخريص النفطيتين في السعودية واللتان استهدفتا بطائرات مسيرة.
وقال مسؤولون أمريكيون إن الأدلة تشير إلى أن الهجمات تمت بصواريخ كروز، إما من العراق أو إيران.
وتشير المعلومات أيضا إلى أن الهجوم لم يكن بطائرات مسيرة من اليمن، فيما أظهرت الصور أيضا أن الهجوم استهدف 17 موقعا داخل المعملين المستهدفين في الموقعين التابعين لـ"أرامكو".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد سمح أمس (الأحد) بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي عند الضرورة بسبب الهجوم على منشأتي نفط في السعودية.
وأكد ترمب أن الولايات المتحدة على «على أهبة الاستعداد» للرد العسكري فور إعلان السعودية عن المتسبب في الهجوم على منشآت أرامكو.
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