ترمب: أمريكا «على أهبة الاستعداد» للرد العسكري ضد مرتكب الهجوم على أرامكو

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جدة - خالد شويل - واشنطن (أ ف ب) أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الأحد) أنّ الولايات المتحدة «على أهبة الاستعداد» للردّ على الهجوم الذي استهدف البنية التحتيّة النفطيّة السعوديّة، والذي كانت واشنطن حمّلت إيران مسؤوليّته. وقال ترمب على تويتر إنّ «إمدادات النفط في السعوديّة تعرّضت لهجوم. هناك سبب يدفعنا إلى الاعتقاد بأنّنا نعرف المُرتكب». وأكد ترمب جاهزية واستعداد الولايات المتحدة للرد العسكري فور إعلان السعودية عن المتسبب في الهجوم على المنشآت النفطية.



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