شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الرئاسة الجزائرية 12 ديسمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (الجزائر)

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في كلمة بثها التلفزيون الرسمي أمس (الأحد)، أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 12 ديسمبر.

وقال بن صالح الذي لن يكون بإمكانه الترشح لهذه الانتخابات وفقا للدستور «لقد قررت أن موعد الانتخابات الرئاسية سيكون الخميس 12 ديسمبر 2019»، وهو موعد يتوافق مع المهل التي طلبها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

وأكد بن صالح في كلمته أن الدولة التزمت الحياد وعدم التدخل في مسار الحوار الذي توصل إلى توافق حول الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن الحكومة ستوفر كل الوسائل اللازمة للسلطة المستقلة من أجل ضمان عملها.