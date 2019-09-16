اخبار العالم

انتخابات الرئاسة الجزائرية 12 ديسمبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الرئاسة الجزائرية 12 ديسمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (الجزائر)

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في كلمة بثها التلفزيون الرسمي أمس (الأحد)، أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 12 ديسمبر.

وقال بن صالح الذي لن يكون بإمكانه الترشح لهذه الانتخابات وفقا للدستور «لقد قررت أن موعد الانتخابات الرئاسية سيكون الخميس 12 ديسمبر 2019»، وهو موعد يتوافق مع المهل التي طلبها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

وأكد بن صالح في كلمته أن الدولة التزمت الحياد وعدم التدخل في مسار الحوار الذي توصل إلى توافق حول الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن الحكومة ستوفر كل الوسائل اللازمة للسلطة المستقلة من أجل ضمان عملها.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتخابات الرئاسة الجزائرية 12 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا