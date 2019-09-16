شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية البرلمان: الإخوان تعتمد على أبواقها للتشكيك فى إنجازات الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن جماعة الإخوان بعد أن سقطت فى ثورة 30 يونيو وضعت على عاتقها تدمير الدولة المصرية ، والعمل على أكثر من محورلتشويه صورة مصر .

وأضاف الخولى ، أن هذا المخطط الإخوانى يتم من خلال الأبواق الإعلامية التى يتم بثها من الخارج والتى تعتمد بشكل مستمر على تزييف الوقائع وتشويه أى إنجاز، بجانب التحركات على المستوى الدولى والذى يتم من خلال منظمات حقوقية مشبوهة فى الخارج ، ونحن نواجه هذا بشكل قوى فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب من خلال زيارات لعدد من برلمانات الدول الكبرى وهو ما دفع الإخوان للهجوم على هذه الوفود ومحاولة الاعتداء عليها .

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ولفت النائب طارق الخولى، إلى أن هناك ضرورة لتضافر الجهود الشعبية والسياسية لمواجهة تشكيك الإخوان فى الإنجازات المصرية، متابعا: معركة فاصلة فى تاريخنا وسننتصر على الإخوان.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فند بعض الشائعات التى انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وطالت التشكيك فى القوات المسلحة، مؤكدا أن الجيش أشرف على مشروعات طرق فقط تقدر بقيمة 175 مليار جنيه، مشددا على أن المؤسسة العسكرية مغلقة وحساسة للغاية.