اليوم.. بدء تعديل رغبات طلاب جامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

يبدأ اليوم الاثنين موعد تعديل الرغبات طبقًا للحد الأدنى والتوزيع الجغرافي لطلبة جامعة الأزهر، وحتى يوم الأربعاء المقبل، من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية.

كما تغلق جامعة الأزهر باب التحويل بين الكليات يوم الأربعاء 18 سبتمبر، حيث يمكن التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية بكليات الجامعة للبنين والبنات بالقاهرة والأقاليم، في العام الجامعي 2019-2020، المنتظمين والمنتسبين.

ولا يجوز للطالب أوالطالبة العدول عن التحويل –نقل القيد- بعد الموافقة عليه واعتماده مهما كانت الأسباب أو المبررات الداعية لذلك، كما يجوز تحويل طلاب وطالبات فرق النقل فوق الإعدادية أو الأولى المنتظمين والمنتسبين بين الكليات المتناظرة بشرط أن يكون الطالب ناجحًا بتقدير مقبول على الأقل، ولا يسمح بالتحويل للطلاب المنقولين بمواد بأي حال من الأحوال، أما كليات الطب وطب الأسنان والهندسة والهندسة الزراعية والصيدلة والعلوم، فيجوز بموافقة العمداء المختصين واعتماد رئيس الجامعة التحويل من هذه الكليات بشرط الحصول على تقدير ممتاز، وذلك في غير الفرقة النهائية وقبل النهائية.