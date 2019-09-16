"الري": استكمال مفاوضات سد النهضة بين وزراء المياه اليوم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: قالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان أمس الأحد، إنه من المقرر استكمال مفاوضات سد النهضة الإثيوبي اليوم الاثنين، في الجولة الحالية بين وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا. وانطلق أمس الاجتماع التساعي الخاص بمفاوضات سد النهضة في القاهرة. يذكر أن يومي 15 و16 يستضيف اجتماعات التفاوض الخاصة بمقترح مصر المائي المتعلق بسنوات الملء والتخزين خلال الفيضان.​

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