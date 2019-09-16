كلية صيدلة الجامعة البريطانية تنظم المؤتمر السنوي الأول للعقاقير والميكروبيولوجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

‏نظمت كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في مصر، المؤتمر السنوي الأول لقسم العقاقير والميكروبيولوجيا، للوقوف على المستحدثات والدراسات والأبحاث التي توصل لها المختصين في هذا القسم، تحت رعاية محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور الدكتور محيى المزار عميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام والطلبة.

‏كما شارك في فعاليات المؤتمر رؤساء مراكز الجودة ببعض الجامعات المختلفة، وأعضاء هيئة التدريس وخبراء متخصصين من بعض الشركات المختلفة العاملة في المجال، بالإضافة للدكتور عبدالجواد هاشم وكيل كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية.

‏وأكد دكتور محيى المزار عميد كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية، أن المؤتمر فرصة جيدة للوقوف على الجودة، وهو ما يساعد ويساهم لكي يصبح هذا المؤتمر دوليا بداية من 2020.

‏وأوضح المزار أن كلية الصيدلة تعتمد على التعاون في الأبحاث بين الأفراد بمختلف التخصصات وهو ما يضيف قيمة مضافة للبحث مع إثقال مهارة الطلبة الباحثين وهو ما تعكسه وتؤكده الأبحاث التي نشرتها كلية الصيدلة في كبرى المجلات والدوريات العلمية العالمية.

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‏وأشارت الدكتورة مها سلامة رئيس قسم العقاقير والميكروبيولوجيا خلال كلمتها، إلى أن الهدف من المؤتمر هو تقديم كل ما هو جديد في عالم التدريس والأبحاث من جانب أساتذة ومدرسي القسم والهيئة المعاونة لهم.

‏وعرضت الدكتورة إيمان زعلول، المعيدة بالكلية، الأنشطة التي قام بها طلاب الفرقة الأولى بصيدلة الجامعة البريطانية خلال القيام بعمل أبحاثهم.

‏وقال الدكتور نادر عفيفي المدرس المساعد بالكلية والمشارك في تنظيم المؤتمر: "قمنا خلال الفترة الماضية بتوجيه الطلاب للتواصل والإحتكاك بالشركات العاملة في مجال الدواء بهدف كسر الفجوة بينها وبين كليات الصيدلة في مصر بشكل عام، وهو ما حققه الطلاب بالفعل".

‏وأكد عفيفي أن الكلية تعتمد في منهجها على إعداد قيادات من خلال الممارسة المتواصلة لطلابها على المستحدثات العملية.

‏وعلى هامش المؤتمر كرمت كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية بعض العاملين والموظفين بالكلية ومنحتهم شهادات تقدير، بسبب تفانيهم في العمل وعدم إدخار الجهد في مساعدة الباحثين، إضافة لتكريم الطلبة المتفوقين.​