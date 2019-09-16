وزير الطاقة السعودي يتفقد معامل "أرامكو" التي تعرضت لهجمات إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):
تفقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق، التي تعرضت لهجمات إرهابية، نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية رافق الوزير خلال زيارته لمعمل أرامكو.
وعقد وزير الطاقة اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان، ورئيس الشركة وكبير التنفيذيين المهندس أمين الناصر، وعدد من المسؤولين.
وأضافت "واس" أنه: "جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات التي حدثت نتيجة هذا الهجوم الإرهابي، مؤكدين أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود، أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع".
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