بدء تسيير رحلة طيران مباشرة بين جنوب غربي الصين وشيكاغو

أعلنت شركة طيران "هاينان" الصينية بدء تسيير رحلة طيران مباشرة بين مطار شوانجليو الدولي في تشنجدو بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين ومطار أوهير الدولي في شيكاغو اعتبارا من اليوم الاثنين.

وذكرت الشركة - في بيان-

أن هذه الرحلة هي أول رحلة ركاب مجدولة مباشرة من الغرب الأوسط الأمريكي إلى مناطق داخلية جنوب غربي الصين، مشيرة إلى أنه سيتم تسيير رحلتين أسبوعيا بين الوجهتين عبر طائرة من طراز "بي 787-8".

وأضافت الشركة أن الرحلة يتوقع أن تفيد شراكات الأعمال والتجارة المتنامية لشيكاغو في أنحاء الصين، حيث تعمل أكثر من 150 شركة من منطقة شيكاغو، وتعد الصين واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لولايات الغرب الأوسط الأمريكي ومصدرا مهما للاستثمار.