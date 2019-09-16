المنصف المرزوقي: حصلت على نتائج بالانتخابات التونسية مخيبة للآمال

وصف الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي ، نتائج الانتخابات الرئاسية التي حصل عليها مخيبة للآمال، معلنا فشله في المرور إلى الدور الثاني من الانتخابات .
وأوضح المرزوقي، في بيان نشرهعلى صفحته بفيسبوك- إنه «يتحمل كامل المسؤولية فشله في إقناع الناخبين بشخصه وببرنامجه لقيادة تونس» على حد تعبيره.
وكشفا المرشحان لانتخابات الرئاسة في تونس نبيل القروي الموقوف في السجن وقيس سعيد أنهما انتقلا إلى الدور الثاني من الانتخابات استنادا إلى نتائج استطلاعين للرأي، في حين أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات داخل البلاد بلغت 45%.
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