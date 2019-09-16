شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد المجازر التي ارتكبها الحوثي خلال 4 سنوات في تعز والان مع التفاصيل

كشف تقرير حقوقي حديث عن ارتكاب مليشيا الحوثي لـ73 مجزرة دموية في محافظة تعز خلال الفترة من مارس 2015 وحتى يوليو 2019.

وقال التقرير الصادر اليوم، إن قصف مليشيا الحوثي بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لمحافظة تعز خلف خلال هذه الفترة 135 قتيلاً من المدنيين بينهم 43 طفلاً و17 امرأة، فيما أصيب 278 مدنياً بينهم 101 طفلاً و23 امرأة.

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وأكد التقرير، أن مليشيا الحوثي ارتكبت 8 مجازر دموية خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2019 عبر القصف المباشر، الذي استهدف الأحياء السكنية الخالية من أي مظاهر مسلحة، مشيراً إلى أن هذه المجازر أودت بحياة 22 مدنياً بينهم 12 طفلاً وامرأة وإصابة 42 مدنياً بينهم 14 طفلاً وامرأتين.

وأوضح أن قصف مليشيا الحوثي المتواصل للأحياء السكنية خلال ذات الفترة أدى إلى مقتل نحو 46 مدنياً بينهم 18 طفلاً و5 نساء وإصابة 121 مدنياً بينهم 45 طفلاً وإصابة 14 امرأة.

ولفت إلى أنه جرى توثيق مقتل نحو 1460 مدنياً بينهم 402 طفلاً و164 امرأة، وإصابة 6466 آخرين بينهم 1511 طفلاً و608 امرأة، جراء القصف خلال الفترة من 22 مارس 2014 وحتى 31 يوليو 2019، إلى جانب تضرر 776 ممتلكاً عاماً جراء القصف خلال الفترة من 22 مارس 2014 وحتى 31 يوليو 2019.