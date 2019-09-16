شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السودانية تدين هجوم الحوثي على منشآت نفطية سعودية والان مع التفاصيل

أدانت وزارة الخارجية السودانية الهجوم الغاشم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية حيوية أمس السبت.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، وقوف السودان وتضامنه مع المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق ومساندته لحكومتها فى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها واقتصادها ومواطنيها، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

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كان الهجوم على معملي أرامكو قد قوبل بإدانة عربية ودولية واسعة.

وكانت ميليشيا الحوثي الإيرانية، أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، صباح أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة.

من جانبها، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي أمس السبت، أن التحقيقات جارية بشأن الهجوم الإرهابي على المعملين لمعرفة الأطراف المتورطة في الهجوم.