محكمة مصرية تقضي بإعدام 6 من عناصر الإخوان الإرهابية

قضت محكمة مصرية، الأحد، بالإعدام شنقا على 6 من أعضاء الإخوان الإرهابية لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة بنادق آلية بدون ترخيص وتصنيع وحيازة مفرقعات بأحد المنازل بمنطقة وادي النطرون شمال القاهرة.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لكل من محمود رفاعى محمد، ومحمد محمود جمعة، وبالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم محمد محسن سويدان، وبالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم محمد فرج عبدالناصر كما قضت ببراءة 8 متهمين آخرين من أعضاء الجماعة الإرهابية.

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وأوردت تحقيقات النيابة المصرية أن مركز شرطة وادي النطرون تلقى بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بأنه أثناء سيره بسيارته الخاصة استوقفهما شخصان وطلبا منهما استقلال السيارة حيث تلاحظ لهما إصابتهما بحروق متفرقة بالجسم مما دعاهما بالشك والريبة في أمرهما، بسؤالهما عن سبب إصابتهما قررا في بادئ الأمر باشتعال سيارتهما، وأن الإصابات نتيجة ذلك، وعند سؤالهما برغبتهما في التوجه للمستشفى لإسعافهما رفضا وقام أحدها بالهروب وتم التحفظ على الآخر.

وأفادت التحقيقات بأنه على الفور انتقل ضباط المنطقة وتبين وجود ذلك الشخص مصابا بحروق متفرقة بالجسم، وبسؤاله عن سبب وجوده بمكان ضبطه وكيفية حدوث إصابته أقر بانتمائه لتنظيم الإخوان الإرهابي، وأنه حضر وآخرون خلف المنطقة الصناعية بوادي النطرون طريق دير البراموس ولم يعلل سببًا لذلك.

وأكدت النيابة أنه بعد مناقشة الإرهابي المضبوط أقر بأنه كان رفقة آخرين في أحد المنازل بمزرعة خلف المنطقة الصناعية بوادي النطرون لتصنيع العبوات المتفجرة، وانفجرت إحدى القنابل أثناء إعدادها مما نتج عنه تهدم المنزل بالكامل وإصابته.

وتابعت النيابة المصرية: وبالمعاينة والفحص تبين أن المنزل بداخله بعض المواد والأدوات التي تستخدم في صناعة القنابل والعبوات المتفجرة، وكميات من شكائر سماد النترات ما يزيد عن حوالي 4 أطنان، و160 سرنجة طبية بداخلها مادة ثلجية وبها بعض الأسلاك الكهربائية، والتي تستخدم كمفجر للعبوات المتفجرة، وبعض المواسير البلاستيك المستخدمة بالصرف الصحي لتعبئة المواد المتفجرة، وخلاطة لخلط المواد الكيميائية، و2 جركن حمض الكبريتيك، وبعض الأواني ذات الحجم الكبير، و2 أسطوانة بوتاجاز، و8 هواتف محمولة، 4 شرائح محمول، و5 بطاقات شخصية، وكمية من الشمع بالشيكرتون.