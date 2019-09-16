التقارب السعودي القبرصي.. صفعة مدوية لأردوغان ونظامه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف مجموعة من التصريحات وصفتها مواقع التواصل بـ"النارية"، وتحرك "المياه الراكدة" في أزمة لها جذور عميقة مع تركيا.

زار العساف لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية السعودية، قبرص، التي أطلق فيها جملة تصريحات تدعم القضية القبرصية، وصفت بأنها ضد تركيا بصورة كبيرة.

وقال وزير الخارجية السعودي في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للخارجية السعودية: "ناقشنا خلال اللقاء مشكلة قبرص، وندعم مشروعية قبرص وسيادتها".

وأضاف قائلا: "نؤيد كذلك القرار الدولي وخاصة الأمم المتحدة، ونأمل بأن يحل الطرفان المشكلة بطريقة سلمية، وسنواصل دعمنا لقبرص".

واستمر: "اتفقنا على ضرورة الاستفادة من العديد من العناصر التي تجمعنا، والتاريخ الذي يربط قبرص بالعالم العربي، والفرص الاقتصادية التي توفرها بلدانا".