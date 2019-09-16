شكرا لقرائتكم ترمب: ننتظر تأكيد السعودية حول المسؤول عن هجمات أرامكو للرد العسكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تعتقد أنها تعرف من وراء الهجمات على منشأتي نفط في السعودية وإنها مستعدة للرد العسكري لكن تنتظر التحقق وتقييم السعودية قبل أن تقرر كيف ستتعامل مع الأمر.

وقال ترمب على تويتر "تعرضت إمدادات النفط السعودية للهجوم.. لدينا سبب للاعتقاد أننا نعرف الفاعل ومستعدون بناء على التحقق لكننا ننتظر الاستماع للمملكة".