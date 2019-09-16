وقف استيراد ٢٥٠ ألف طن من الدواجن و أجزائها .. الحكومة تتخذ إجراءات حفاظا على الصناعة الوطنية

الموجز

أكد الدكتور " محمد القرش " ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة: إن قرار وقف استيراد الدواجن مؤقت؛ لحين استقرار الأسعار، وعدم تعرض المربين لخسائر، مشيرا إلى أن إنتاج مصر حاليًا من الثروة الداجنة يحقق الاكتفاء الذاتي، وهناك فرص للتصدير بشكل كبير.

وتابع " القرش " خلال حديثه لقناة " الغد " : الدولة تقوم بإعطاء تسهيلات كبيرة لجميع المستثمرين في قطاع الدواجن، من خلال توفير الأراضي؛ لضخ المزيد من الاستثمارات لدعم الثروة الداجنة , مشيرا الي ان القرار لقي ترحيبا من قبل الكثير من مربي الدواجن الذين تكبدوا خسائر بسبب كثرة المنتج المعروض ما

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أدى إلى اختفاء بعض صغار مربي الدواجن الذين تقدر بعض الإحصائيات مساهمتهم في الإنتاج المصري للدواجن بنحو 75%

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا في أسعار الدواجن نتيجة أسباب عدة بينها اقتراب فصل الشتاء و زيادة تكلفة الإنتاج .