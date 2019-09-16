الموجز
أكد الدكتور " محمد القرش " ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة: إن قرار وقف استيراد الدواجن مؤقت؛ لحين استقرار الأسعار، وعدم تعرض المربين لخسائر، مشيرا إلى أن إنتاج مصر حاليًا من الثروة الداجنة يحقق الاكتفاء الذاتي، وهناك فرص للتصدير بشكل كبير.
وتابع " القرش " خلال حديثه لقناة " الغد " : الدولة تقوم بإعطاء تسهيلات كبيرة لجميع المستثمرين في قطاع الدواجن، من خلال توفير الأراضي؛ لضخ المزيد من الاستثمارات لدعم الثروة الداجنة , مشيرا الي ان القرار لقي ترحيبا من قبل الكثير من مربي الدواجن الذين تكبدوا خسائر بسبب كثرة المنتج المعروض ما
أدى إلى اختفاء بعض صغار مربي الدواجن الذين تقدر بعض الإحصائيات مساهمتهم في الإنتاج المصري للدواجن بنحو 75%
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا في أسعار الدواجن نتيجة أسباب عدة بينها اقتراب فصل الشتاء و زيادة تكلفة الإنتاج .
كانت هذه تفاصيل خبر وقف استيراد ٢٥٠ ألف طن من الدواجن و أجزائها .. الحكومة تتخذ إجراءات حفاظا على الصناعة الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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